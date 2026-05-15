レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・ムバッペが、マドリディスタからの大ブーイングについて言及した。レアルは現地時間14日に行われたラ・リーガ第36節でレアル・オビエドと対戦。すでに今季の2位が確定していることから消化試合となったなかで、U-21スペイン代表FWゴンサロ・ガルシアとイングランド代表MFジュード・ベリンガムのゴールで2-0の勝利を収めた。この試合でムバッペは69分から途中出場。3試合ぶり