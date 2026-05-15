山形県内に本店を置く荘内銀行、山形銀行、きらやか銀行の３月期決算が、きょう出揃いました。 【写真を見る】荘内銀行、山形銀行、きらやか銀行の3月期決算3行ともに増収増益（山形） ３行ともに収益環境の改善が見られ、増収増益となっています。 フィデアホールディングス傘下の荘内銀行の３月期決算は、経常収益が前年比１８．８％増の２８５億２０００万円と過去最高益を更新。 経常利益が３８．７％増の３９億８