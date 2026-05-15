物価高騰の今、様々なものが値上げ、値上げで頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。 【写真を見る】ご飯、みそ汁、日替わりおかずがおかわり無料!?物価高にボリューム満点のお肉で立ち向かう！市役所食堂に密着！（山形・天童市） そんな中、物価高に立ち向かいお肉で人々を元気にする、パワフルなお姉さんに密着しました。