スミスは山本への“犯行”を笑顔で自供した(C)Getty Images“犯行”の瞬間をカメラが捉えていた。現地時間5月14日、大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希らが所属するドジャースは、本拠地でのジャイアンツ戦に5-2と勝利。4連戦を2勝2敗のタイに戻し、再びナ・リーグ西地区の首位に返り咲いたこの日は、試合終盤の微笑ましい一コマも話題だ。【動画】「8つ入れた。全く気付かれていない」スミスが笑顔で“犯行”を告白「ヨシは愛さ