東京・新宿歌舞伎町の「トー横」で出会った当時15歳の女子中学生に、「同棲（どうせい）して一緒に住もう、パパ活して稼いで」などと言って売春させたとして、24歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、井上翔太容疑者は去年、当時15歳の女子中学生が18歳未満と知りながら、新宿区のホテルで売春させた疑いが持たれています。井上容疑者は「トー横」で出会った少女が、自身に好意があることにつけこみ、「同棲して一緒に住も