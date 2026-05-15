女優・福原遥が１５日、都内で映画「正直不動産」（川村泰祐監督）の初日舞台あいさつに主演の山下智久、共演のジュニア「ＫＥＹＴＯＬＩＴ」の岩粼大昇らと出席した。２０２２年から２シーズンにわたり放送された、山下主演のＮＨＫドラマを初の映画化。噓がつけない不動産の営業マン・永瀬（山下）らが、噓と陰謀が渦巻く巨大な不動産問題に直面する。福原は、永瀬の部下で、カスタマーファーストを