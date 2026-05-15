空からパトロールや逃走する容疑者を追跡することなどを担う、警視庁航空隊に新型のヘリコプターが2機、新たに配備されました。東京・江東区では15日、警視庁航空隊に新たに配備された新型ヘリコプター「おおとり」1号と7号の就航式が行われ、筒井警視総監らが参加しました。警視庁・航空隊西村伸夫隊長「空からの治安維持にまい進することをここに誓います」警視庁の航空隊には、これで14機のヘリコプターが配備されることにな