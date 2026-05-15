来月開幕するサッカーワールドカップの日本代表が5月15日発表されました。 【写真を見る】サッカーＷ杯日本代表に谷口彰悟選手熊本・大津高校出身恩師や後輩が称賛2022年のカタール大会に続き2大会連続 熊本県の大津高校出身の谷口彰悟選手が2大会連続で代表入りです。 5人目にその名が 5月15日午後に発表された、サッカーワールドカップ日本代表のメンバー。森保監督が代表