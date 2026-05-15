Ｊ１鹿島のＧＫ早川友基（２７）が初のＷ杯日本代表メンバーをつかんだ。メンバー発表会見が行われた１５日、早川は本拠地のメルカリスタジアムで会見を開いた。早川にとってＷ杯は「小さい頃からサッカー始めて、その時はやっぱり夢で追っていた。けど、自分がプロサッカー選手になって、日本代表に入ってよりステージが近づいてきた時には、目標に変わってたのかなっていうに思います」と語った。世代別の代表経験はなく、