◇プロ野球セ・リーグ 中日ーヤクルト（15日、バンテリンドーム）ヤクルトが相手の隙を生かし、2点目を追加しました。初回にサンタナ選手のソロホームランで先制していたヤクルト。2回には先頭の武岡龍世選手が四球で出塁すると、1アウトから古賀優大選手がセンターへ抜ける二塁打を放ちます。武岡選手は3塁に到達し止まるも、大島洋平選手から返された送球が田中幹也選手のグラブをはじくものとなっており、ボールが転がります。