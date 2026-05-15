東京都が都立公園などの樹木の一斉点検をおこなった結果、異状が確認された約1万3900本のうち、約600本で倒木のおそれがあることがわかりました。すでに伐採したということです。都立公園で倒木が相次いだことを受けて、東京都は先月、公園や学校など都有施設にある高さ3メートル以上の樹木、およそ80万本を対象に一斉点検を実施しました。その結果、倒木のおそれや生育不良によって枯れているなど「異状」と判断された樹木は約1万