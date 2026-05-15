日本サッカー協会は１５日、都内で会見し、６月の北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。森保一監督（５７）は、選外とした選手らの気持ちを思い、目を潤ませた。かつて日本代表として共に戦い、１９９３年の９４年米国Ｗ杯アジア最終予選イラン戦（２△２）の「ドーハの悲劇」では、ともに悔し涙を流した北澤豪氏（５７）は、米国で大一番に臨む盟友に心からエールを送った。※※※※※※※※※※※※Ｗ杯日本代