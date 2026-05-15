日本学生野球協会は15日に開いた審査室会議で12件の処分を決め、大分・柳ケ浦高の副部長に、不適切指導と体罰により4月27日から2カ月の謹慎処分を科した。愛知・星城高の監督は体罰と報告義務違反で4月6日から2カ月の謹慎とした。