陸上男子100メートルで、17日のセイコーゴールデングランプリ（東京・MUFG国立）に出場する24年パリ五輪王者のノア・ライルズ（米国）が15日、東京都渋谷区の青山学院初等部で行われたイベントに参加。3〜6年生の児童約480人を前にトークショーを行い、その後は5、6年生約240人と陸上教室で交流した。4度目の来日ながら、日本の小学校を訪問するのは初めてだというライルズは、腰をかがめて児童と同じ目線になり、ハイタッチし