「阪神−広島」（１５日、甲子園球場）広島の辰見鴻之介内野手がプロ初安打を放った。「２番・左翼」で今季２度目のスタメン起用。初回の１打席目で大竹から右前打を放った。通算１０打席目で待望の快音。しかし、直後に一塁けん制に誘い出されて、挟殺プレーの末、アウトになってしまった。辰見は昨年１２月に行われた現役ドラフトで楽天から広島に移籍。今季はキャンプを１軍で完走し、開幕から代走の切り札として定着。