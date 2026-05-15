15日午後、青森市内中心部のホテルなどが入る複合施設に、突如、警察の規制線が敷かれました。午後3時半、青森市中心部のホテルの前でクマが目撃されました。建物の中に入った可能性があるとして、警察が警戒しています。市中心部の施設にクマが居座りか。周囲にはヘルメット姿の警察官に加え猟友会らしき人の姿もみられ、中にいるのは1頭ではなく、親子のクマ2頭だという情報もあります。各地で活発化するクマの活動。2026年も住