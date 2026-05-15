国会議事堂（資料写真）「南極条約協議国会議」が広島市で開かれていることを踏まえ、１５日の衆院外務委員会では南極の平和利用などの提案が相次いだ。日本維新の会の横田光弘氏（比例南関東）は２０４８年に「鉱物資源開発禁止」の取り決め期限を迎えることを受けて「今からきちんと歯止めを話し合っていくべきだ」と指摘。与野党や国境の枠を超える審議が続いた。横田氏は同条約で「南極における領土権の凍結」が定められて