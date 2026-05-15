三井アウトレットパーク 木更津は5月16日・17日、愛犬と一緒に楽しめるコンテンツを集めた「GOGO DOG FES in 三井アウトレットパーク 木更津」を開催する。GOGO DOG FES in 三井アウトレットパーク 木更津今回は、昨年実施した際に好評だった内容をさらにボリュームアップして実施する。「アンバサダーDOGコンテスト」は、三井アウトレットパーク 木更津の広報犬となる「3代目木更津ドッグフレンドリー・アンバサダー」を選出する