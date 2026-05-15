【ガンダムカンファレンス SPRING 2026】 5月15日18時よりプレミア公開 バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」は、発表会「ガンダムカンファレンス SPRING 2026」にて、イベント「GUNDAM-CON 2027」を2027年1月9日に開催することを発表した。 ファンの皆様と主に作るをコンセプトとしたイベントとなっており、国内だけでなく海外での展開でも予定している