ららぽーとTOKYO-BAYとららテラスTOKYO-BAYでは、5月1日より地元船橋のプロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」の応援に感謝するキャンペーンを実施している。5月31日には「フライトクルーチアリーダーズ STAR JETS報告会」「シーズン報告会」を開催する。「千葉ジェッツ応炎ありがとう！」キャンペーン「千葉ジェッツ応炎ありがとう！」キャンペーンは、6月7日まで開催する。対象施設での買い物により総額39万ポイントが山分