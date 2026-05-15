財務省は5月14日、2026年5月募集分の「個人向け国債」の最新金利を発表しました。元本割れのない安全資産として比較されることの多い「個人向け国債」と「定期預金」ですが、実際に100万円を預けた場合、受け取れる利子にはどのくらい差が出るのでしょうか。本記事では、発表されたばかりの個人向け国債の金利と、2026年5月時点の定期預金金利を比較し、受取利子をシミュレーションします。個人向け国債と定期預金はどこが違う?個