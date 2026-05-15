ヘンリー王子とメーガン妃がネットフリックス向けに新たな戦争大作映画を制作していることが分かった。米芸能ニュースサイト「デッドライン」が１４日、報じた。ヘンリー王子夫妻は、英国軍のアダム・ジョウェット少佐のアフガニスタン戦争の回顧録「Ｎｏｗａｙｏｕｔ：ＴｈｅＳｅａｒｉｎｇＴｒｕｔｈｏｆＭｅｎＵｎｄｅｒＳｉｅｇｓ」（逃げ場なし：包囲された男たちの痛烈な真実の物語）を原作とした長編大