新緑がまぶしく、風が気持ちいい季節になりました。夜風が気持ちいい日は、ベランダでお食事を楽しんでみるのもおすすめです。初夏の空気を感じながら食事をすることで、いつもの食卓とは全く違う、プチ贅沢感を満喫できるはずです。今回は「お酒は控えたいけれど、飲んだ気分は味わいたい」という日にピッタリなビールテイスト飲料「オールフリー」と、オールフリーにあう3つのおつまみをご紹介します。さらに進化したサントリー