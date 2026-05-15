SEVENTEENのジュンが、青春映画を思わせる爽やかな学生服姿を披露した。ジュンは最近、自身のインスタグラムを更新し、学校の絵文字とともに数枚の写真を投稿した。【写真】ジュン、貴重な“制服姿”「少女漫画じゃん！」公開された写真には、制服を着てセルフィ―を撮るジュンの姿が収められている。彼はブルーの半袖シャツにネクタイを締めたスタイルを着こなし、圧倒的な透明感を放っている。投稿を見たファンからは、「現役高