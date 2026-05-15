【「GUNDAM」×「hololive production」コラボ第2弾】 5月15日 発表 バンダイナムコグループとカバーは、コラボレーション企画「GUNDAM」×「hololive production」について続報を発表した。 5月15日配信の「ガンダムカンファレンス SPRING 2026」内で、「GUNDAM」×「hololive production」の第2弾コラボタレントとオリジナルカラーのモビルスーツが公開され