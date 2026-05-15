福岡で初めてとみられていた青切符詐欺の被害。男子大学生によるウソの通報だったことが明らかになりました。福岡県内に住む18歳の男子大学生は5月12日、自転車に乗っていた際、警察官のような格好をした男から一時不停止などの違反で反則金を支払うよう要求され、8000円をだまし取られたと警察に通報しました。自転車の青切符制度を悪用した詐欺としては、県内で初めての被害とみられていましたが、15日午後1時すぎ、警察が男子大