韓国オリーブヤング発の高機能スキンケアブランド「BIOHEAL BOH（バイオヒールボ）」から、人気クリーム3種の30mLサイズが新登場。持ち歩きしやすいコンパクトなサイズ感で、初めて試す方にもぴったり♡“タンタンクリーム”として人気のハリケアから、毛穴*¹ケア、ツヤ肌仕上げまで、肌悩みに合わせて選べるラインアップに注目です。 ハリ肌へ導く“タンタンクリーム” 「プロ