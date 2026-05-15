「中日−ヤクルト」（１５日、バンテリンドーム）中日は初回、無死満塁の絶好機。だが、細川、ボスラー、高橋が凡退し、２２イニング連続無得点となった。先頭・大島の投手強襲安打はヤクルト・先発高梨の足に直撃。一度ベンチへ下がったものの、続投となった。その後、田中の二塁打、村松の死球で一気に攻め込むチャンスだった。細川は三ゴロ、ボスラーは遊飛、高橋は一ゴロ。走者を返すことができず、本拠地も重いため息