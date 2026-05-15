シンガーソングライターのアンジェラ・アキ（48）の公式サイトが、15日に更新。4月28日に腹痛などの症状で緊急搬送され、緊急手術を受けていたことを伝えていたが、23日と24日行われる公演について延期することを発表した。【写真】美しい！ヘルニア手術を乗り越え、タンクトップ姿で筋肉美を見せたアンジェラ・アキサイトでは「5月7日(木)にご報告申し上げました「穿孔性虫垂炎による腹膜炎に伴う被包化胸水の併発」につきま