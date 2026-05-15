「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」（１５日、平和島）久田敏之（４５）＝群馬・９１期・Ａ１＝は１５日の準優１１Ｒ後、「足はバランスが取れて中堅上位。部分、部分で上はいるけど、悪いところはないですね。レースもスタートもしやすい」と仕上がりにはある程度、納得の表情だった。準優は２コースから差してバックは２番手。１周２Ｍで不利を受けて３着に後退したため、「後味は悪いですね」と顔をしかめたが、「終わり良ければ、