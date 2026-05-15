将棋の第76期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）2次予選が15日に開幕した。この日は東京都渋谷区の将棋会館で千田翔太八段（32）―阿部光瑠七段（31）の1局を行い、先手の千田が119手で白星を飾った。13年にプロ入りした千田は王将戦とは相性が悪く、1次予選は決勝に6度も進出しながら無念の6連敗。前期（第75期）は順位戦でA級に昇級したため2次予選スタートとなったが、あえなく初戦負けを喫している。