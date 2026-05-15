「日本ハム−西武」（１５日、エスコンフィールド）ダンス＆ボーカルグループのＥＬＳＥＥ（エルシー）が試合前のファーストピッチに登場。背番号２５のユニホーム姿のＡＫＡＲＩが右腕から力強い投球を披露した。打席の手前でワンバウンドしたものの、球場に「８５キロ」と球速が表示され、場内のファンから歓声が起こった。小学生の頃から約９年間、ソフトボールを経験したＡＫＡＲＩだったが登板後は「手が震えちゃって、