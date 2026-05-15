陸自健軍駐屯地への長射程ミサイル配備を受け、市民団体が開いた住民説明会＝15日午後、熊本市政府が反撃能力（敵基地攻撃能力）に位置付ける長射程ミサイルが3月末に陸上自衛隊健軍駐屯地（熊本市）に配備されたことを受け、市民団体が15日、市内で住民説明会を開いた。防衛省は住民を対象とした説明会を設けておらず、団体は「知る限りの情報を地元と共有したい」と企画した。地元では、有事に標的にされる恐れがあるなどと