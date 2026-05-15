アニメ「名探偵コナン」で服部平次を演じる声優の堀川りょうが15日、Xを更新。同作品の毛利蘭役等で知られる声優の山崎和佳奈さんをしのんだ。堀川は「山崎和佳奈ちゃん。ちょっと療養するとしか聞いていなかったので、突然の悲報に言葉が出ません。心よりご冥福をお祈り申し上げます」と山崎さんの悲報に言葉を詰まらせた。山崎さんは2月16日に事務所を通じて「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を