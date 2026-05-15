キッチンのベタベタ汚れをサッと拭き取れるダイソーの「油汚れクリーナー」シリーズ。棚には複数の種類が並んでいますが、特に注目したいのが「極厚 油汚れクリーナー（15枚入り）」です。一見、枚数が多い「通常版（20枚入り）」の方がお得に感じますが、実はこの2つには価格差以上の明確な「使い心地の差」が存在します。今回は、「極厚 油汚れクリーナー」の実力と、通常版 油汚れクリーナーとの比較をご紹介します。「極厚 油