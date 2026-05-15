青森県南津軽郡大鰐町に位置する「大鰐（おおわに）温泉」は、およそ800年もの歴史を持つ、津軽地方を代表する名湯です。かつては津軽藩主の湯治場として利用され、明治から昭和にかけては太宰治をはじめとする多くの文化人や要人が静養に訪れた記録が残っています。温泉の泉質は塩化物泉で、湯上がりもポカポカとした温もりが持続し、肌をしっとりと包み込んでうるおいを守ってくれるのが特徴。そして、平川の清流を挟んで広がる