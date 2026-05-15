トヨタ「ヴォクシー」の動向は？2026年4月10日に、トヨタ「ヴォクシー」の新たな一部改良モデルが発表され、内外装や装備がアップデートされました。新たなモデルをめぐり、販売店ではどのような声が上がっているのでしょうか。【動画】これがトヨタ改良「ヴォクシー」です！ 動画で見る！ヴォクシーは、広い室内空間と高い実用性を備えたミニバンとして、2001年の初代登場以来、ファミリー層を中心に支持されてきました。