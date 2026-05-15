5月19日より、全国のファミリーマートにて『ヨッシーとフカシギの図鑑』とのコラボキャンペーンが開催されることが発表された。 【画像あり】何を引いてもヨッシーしか出ない！？キャンペーン・一番くじラインナップ 本キャンペーンでは、対象商品を購入するともらえる豆皿のプレゼントや、ファミペイのスタンプを集めて応募する抽選企画、ヨッシーだけをフィーチ