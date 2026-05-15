Image: Amazon 水分補給、大事。5月だっていうのに、真夏日ですよ。暑いですよ。こんなとき気を付けないといけないが熱中症。なんとなく春だからって水分補給を怠ると、熱中症に。そんなこと事態にならないようお水飲みましょう。水が一番。かといって、ミネラルウォーターを買っていると、お財布にやさしくない。そこで僕が長年愛用しているブリタのウォーターボトルをご紹介します。