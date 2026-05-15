先月６日山形県酒田市で物置小屋に侵入して火をつけたとして逮捕された２３歳の男が、きょう送検されました。 【写真を見る】他の放火事件にも関与か...酒田市不審火放火疑いで逮捕の男を送検調べ進める（山形） 男はこのころ酒田市で連続して発生した複数の放火事件に関わった可能性があり、調べが進められています。 建造物侵入と非現住建造物等放火の疑いで逮捕・送検されたのは酒田市東泉町２丁目の無職の男（２３）で