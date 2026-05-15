今年２月に左足を負傷し、手術を受けた遠藤航は現在、リハビリに励んでいるようだ。現地メディアによれば、本格的なトレーニング復帰も近づいているという。森保一監督が率いる日本代表でキャプテンを務める33歳は、５月15日に発表された北中米Ｗ杯メンバーに選出。同日に遠藤は自身のＸを更新し、英語で現在の心境などを発信した。「この日本代表チームをキャプテンとして率いることは、私にとって大きな名誉です。怪我からの