日本サッカー協会（JFA）は５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表し、DF 長友佑都が選出。2010年の南アフリカ大会から続く５大会連続のW杯出場となり、アジア人としては史上初の快挙となった。現在は FC東京でプレーする長友は、これまでインテルやガラタサライ 、マルセイユなど欧州の名門クラブでも活躍。日本代表でも長年にわたり主力を担ってきた。その“偉業”には海外メディアも熱視線を送