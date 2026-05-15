事故を起こしたバスの借受人が判明しました。磐越道で北越高校の生徒ら21人が死傷した事故で、金子国交大臣がレンタカーのマイクロバスの借受人が北越高校だったことを明らかにしました。 福島県の磐越道で北越高校の生徒を乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして男子生徒が亡くなり、20人が重軽傷を負いました。 逮捕された運転手の若山哲夫容疑者は営業運転に必要な二種免許を持ってお