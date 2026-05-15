バーミヤンがこってり旨い「背脂夏の陣」を開幕！ ガッツリ系からコク旨醤油まで、期間限定のラーメン祭りが熱いファミリーレストランの枠を超えた本格中華でおなじみのバーミヤンが、2026年5月14日から7月1日までの期間限定で待望の「背脂夏の陣」を開催します！今回の目玉はなんといっても、極太ワシワシ麺に約330gのたっぷり野菜と厚切り焼豚が鎮座する「厚切り焼豚のバミ郎そば」（989円）。中毒性抜群の濃厚スープに背