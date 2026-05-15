【ガンダムカンファレンス SPRING 2026】 5月15日18時よりプレミア公開 バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」は、発表会「ガンダムカンファレンス SPRING 2026」にて、「新機動戦記ガンダムW」の新規映像の制作を発表した。 30周年を迎えた「新機動戦記ガンダムW」の新規映像が制作される。カンファレンスではバンダイフィルムワークスの小形尚弘氏