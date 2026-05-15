磐越道で北越高校の生徒などが死傷したバス事故で、国交省は高校がバスの借受人となっていたことを明らかにしました。 5月6日に磐越道で北越高校の生徒など21人が死傷したバス事故について調査を行ってきた国交省は、契約書では北越高校がバスの借受人となっていたことを明らかにしました。 【金子国交大臣】 「この契約書の内容に基づけば、本件事案における運送行為は高校がレンタカーを使用して自ら行った運送行為とな