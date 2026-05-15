新潟県上越市で5月15日午後、住宅3棟を焼く火事がありました。この火事によるケガ人はいませんでした。 燃えさかる炎。そして、勢いよく黒煙が立ち上っています。 火が出たのは、上越市寺町にある山本猛さん（89）の住宅。午後1時すぎ、警察などに「家から煙が出ている」といった通報が相次ぎました。 消防が駆けつけ、火は約1時間後に消し止められましたが、2階建ての住宅1棟が焼けたほか、隣接する住宅2棟外壁の一部を焼きま