自民党は15日夕方、サイバー攻撃に悪用される懸念が高まっているAI＝クロード・ミュトスをめぐり、開発したアンソロピック社と意見交換を行いました。クロード・ミュトスは、アメリカの新興企業＝アンソロピック社が開発したAIモデルで、インターネット上の脆弱性を見つける能力が高いとされています。15日の面会で、アンソロピック社の担当者は「日本はアンソロピック社にとって重要な国の一つである」と述べた上で、日本企業への