news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「路線バスがドア開けたまま走行警報音ならず約50m進む」についてお伝えします。◇これは、走行中のバスで乗客が撮影した映像。よく見ると、乗車口のドアが開いたままです。このバスは福岡県北九州市内を走る路線バス。西日本鉄道によりますと、バスは14日午前、バス停を出発した際に乗車口のドアを開けたまま走行。その距離、およそ50メートル。幸い、運転手が気づきドアを閉