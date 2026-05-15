アニメ『ガンダム』シリーズの新情報を発表する『ガンダムカンファレンス SPRING 2026』が開催された。『新機動戦記ガンダムW』の新規映像の制作が決定し、『機動戦士ガンダム』のリマスタープロジェクトが始動した。【動画】SEEDも新展開！公開された『ガンダムSEED FREEDOM ZERO』新映像昨年30周年を迎えた『新機動戦記ガンダムW』は、新規PVの公開やイベント、再上映なども行い、多くのファンがいることから新規映像の制作